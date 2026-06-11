Z Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci odkazujú, že pripravili Letnú školu kreativity pomenovanú Od nápadu k realizácii. Prihlášky na túto zaujímavú letnú školu kreativity možno zaslať do piatka 12. júna.
Program je určený pre deti vo veku 12 až 15 rokov a ponúka aktivity z oblasti programovania, tvorby počítačových hier, kreativity a spoznávania chutí sveta počas piatich dní, koľko trvá školenie.
Účasť je bezplatná. Ubytovanie a strava sú zabezpečené.
Prihlášky a ďalšie informácie: www.jankollar.edu.rs.