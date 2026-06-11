Ďalšie júnové číslo týždenníka je na ceste k čitateľom. Prílohou čísla je Mozaika a na titulke sú mladí pivnickí herci – víťazi detskej divadelnej prehliadky 3 x Ď v Starej Pazove. Aj pravidelné rubriky ponúkajú zaujímavé čítanie.
Úvodná rubrika Týždeň na stranách 168 hodín s prezidentom Srbska uvádza príspevok Pre nás je najdôležitejší mier, stabilita a starostlivosť o ľudí. V Báčskom Petrovci usporiadali panelovú diskusiu venovanú ženskému podnikaniu a v Kysáči absolvovali návštevu primátora Nového Sadu. V Obci B. Petrovec bolo školenie o používaní portálu eTurista a Báčskopetrovská obec v pokrajine podpísala zmluvu o pridelení prostriedkov pre PU Včielka v Kulpíne.
V Kronike našich dní je rozhovor s riaditeľkou Múzea vojvodinských Slovákov Annou Séčovou-Pintírovou Múzem ako strážca identity Slovákov.
Na stranách rubriky Naše dediny sú aj riporty z podujatí: Čaro višieň v Silbaši, Sriemska kuleniáda v Erdevíku a z humanitárneho Art festivalu v Padine. Píše sa aj o tom, ako členovia Spolku Slovákov z Maďarska pobudli vo Vojvodine a o ústrednom programe škôlkarov záverečných ročníkov PU Včielka v Petrovci pod názvom V rytme detstva.
Na strane Obyčajní ľudia a ich (ne)obyčajné príbehy je rozhovor s tortárkou Alenkou Makanovou z Petrovca.
Kultúrna rubrika prináša príspevok o prehliadke 3 x Ď, na ktorej boli najúspešnejší Pivničania. V petrovskej knižnici bolo vyhodnotenie výtvarného súbehu a v rubrike je aj rozhovor s umeleckým fotografom Pavlom Surovým. V Nových Zámkoch na Slovensku usporiadali výstavu Michala Kiráľa a vyhodnotenie celoslovenskej súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko.
V magazínovej prílohe Mozaika si čitatelia môžu nájsť tieto príspevky: K 30. výročiu smrti biskupa SEAVC Andreja Berediho, pokračovanie seriálu Z divadelného života v Kysáči: Príbeh kysáčskych divadelných dosiek a o významných osobnostiach Petrovca – Kvačalovci a Godrovci.
V športovej rubrike je zahrnutý tenis, šach, rybárstvo, džudo, volejbal a najviac priestoru je vyhradeného pre futbal našich klubov.
Na záverečnej obálke je tablo maturantov GJK so žiackym domovom v Petrovci.