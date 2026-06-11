Od dnešného dňa až do nedele 19. júla bude celý svet pozorne sledovať dianie na 23. majstrovstvách sveta pod hlavičkou FIFA. Tentoraz nebudeme rozoberať prešľapy americkej administratívy, pre ktoré by si USA organizáciu tohto sviatku možno ani nezaslúžili. Otvoriť svetový šampionát je totiž obrovská česť, a preto v nasledujúcich riadkoch venujeme pozornosť výhradne otváracím stretnutiam.
Na historicky prvom Mundiale v Uruguaji sa v rovnakom čase hrali dva úvodné zápasy. Francúzsko v jednom z nich zdolalo Mexiko 4 : 1, zatiaľ čo USA si poradili s Belgickom 3 : 0. Autorom vôbec prvého gólu v dejinách majstrovstiev sveta sa stal Francúz Lucien Laurent, ktorý v súboji s Mexičanmi poslal svoju krajinu do vedenia.
O jedinom otváracom zápase nemožno hovoriť ani na šampionáte v roku 1934. V porovnaní s premiérovým turnajom sa totiž zmenil formát – okamžite sa hral vyraďovací systém, a tak všetkých osem duelov prvého kola odštartovalo v rovnakom čase.
V roku 1938 na podujatí vo Francúzsku zostal formát súťaže identický, no zápasy prvého kola už nerozplánovali na rovnaký deň. Prvé dve stretnutia tohto ročníka tak proti sebe odohrali Švajčiarsko s Nemeckom a Maďarsko s Indonéziou.
Potom však vypukla druhá svetová vojna a ľudstvo sa k svetovým šampionátom vrátilo až v roku 1950 v Brazílii. Česť otvoriť turnaj mala vtedy prvýkrát hostiteľská krajina, pričom Brazílčania deklasovali Mexiko 4 : 0. Na druhej strane Mexičania týmto výsledkom potvrdili nelichotivú bilanciu v úvodných dueloch.
V roku 1954 sa vo Švajčiarsku hrali v rovnakom čase hneď štyri úvodné zápasy. V jednom z nich sa predstavila aj Juhoslávia, ktorá triumfovala nad Francúzskom 1 : 0. V tom období ešte otváracie stretnutia neboli striktne definované tak, ako to poznáme z modernej éry.
V roku 2026 už totiž berieme otvárací zápas ako samostatnú udalosť, no istý posun nastal už v roku 1958. Hoci sa duely prvého kola vo všetkých skupinách odohrali v ten istý deň, česť otvoriť turnaj dostala hostiteľská krajina, ktorá o niekoľko hodín skôr porazila – hádajte koho – opäť Mexiko, tentoraz 3 : 0.
V Čile v roku 1962 sa v rovnakom čase znova odohrali štyri zápasy prvého kola, no od roku 1966 sa už definitívne ustálil model jedného otváracieho zápasu ako veľkolepého úvodu do celého turnaja. Na spomínanom šampionáte sa však domáci Angličania s Uruguajom nepredviedli v najlepšom svetle, keďže sa zrodila bezgólová remíza 0 : 0.
V roku 1970 Mexiko hostilo majstrovstvá sveta prvýkrát a konečne preťalo svoju neúspešnú šnúru z otváracích duelov. Ani vtedy však nezvíťazilo, keďže so Sovietskym zväzom uhralo remízu 0 : 0.
V roku 1974 sa šampionát konal v Západnom Nemecku a od tohto momentu tradíciu otváracieho zápasu prebral úradujúci majster sveta. Tým bola vtedy Brazília, ktorá vyzvala Juhosláviu. Pamätníci tohto stretnutia dodnes tvrdia, že výber vtedajšej Juhoslávie na trávniku dominoval a mal bližšie k triumfu, no Mundial sa aj do tretice za sebou začal výsledkom bez gólov.
V Argentíne v roku 1978 zostali diváci v úvodnom stretnutí opäť bez gólového zážitku po remíze Západného Nemecka s Poľskom 0 : 0. Šampionát v Španielsku v roku 1982 priniesol rozšírenie formátu na 24 tímov a publikum sa na úvod konečne dočkalo presného zásahu. O prekvapenie sa postaralo Belgicko, ktoré zdolalo obhajcu titulu z Argentíny 1 : 0.
V Mexiku v roku 1986 sa otvárací zápas medzi vtedajším šampiónom Talianskom a Bulharskom skončil remízou 1 : 1. Argentínčania úspešne neodštartovali ani turnaj v roku 1990 v Taliansku, kde v pozícii obhajcov zlata z Mexika senzačne podľahli v Miláne Kamerunu 0 : 1. Africký tím to vtedy dotiahol až do štvrťfinále.
Ani v roku 1994 v USA otvárací zápas nepriniesol gólové hody – Nemecko v ňom zdolalo Bolíviu tesne 1 : 0. Vo Francúzsku v roku 1998 už aspoň obaja súperi skórovali, keď Brazília prekonala Škótsko pomerom 2 : 1.
V roku 2002 mal úradujúci šampión česť otvárať turnaj naposledy. Francúzsko, ktoré vtedy patrilo k najväčším favoritom na celkový triumf na Ďalekom východe, šokujúco prehralo so Senegalom 0 : 1.
V Nemecku v roku 2006 domáci výber na úvod prestrieľal Kostariku 4 : 2 a v roku 2010 sa v Južnej Afrike v prvom zápase stretli presne tie isté tímy, ktoré otvárajú aj tohtoročné podujatie – Južná Afrika a Mexiko sa vtedy rozišli po remíze 1 : 1.
V roku 2014 domáca Brazília v premiérovom dueli zdolala Chorvátsko 3 : 1. Pred ôsmimi rokmi v Rusku zasa domáca reprezentácia prevalcovala Saudskú Arábiu vysoko 5 : 0. Doposiaľ posledný otvárací zápas pred štyrmi rokmi zaobstarali Katar s Ekvádorom, pričom z víťazstva 2 : 0 sa tešil juhoamerický tím.
Každý šampionát, samozrejme, definuje obrovské množstvo zápasov a najviac v pamäti pochopiteľne zostávajú tie finálové. Avšak práve ten úplne prvý má v sebe vždy neopakovateľné a magické čaro.