Ministerstvo vnútra dnes varovalo občanov pred falošnými SMS a iMessage správami, v ktorých sa neznámi odosielatelia vydávajú za Správu dopravnej polície. Prostredníctvom internetových odkazov v správach požadujú, aby občania údajne nahliadli do dôkazov o dopravných priestupkoch a zaplatili pokuty.
„Zdôrazňujeme, že Ministerstvo vnútra ani Správa dopravnej polície neposielajú oznámenia o dopravných priestupkoch prostredníctvom SMS alebo iMessage správ, ani takýmto spôsobom nežiadajú zaplatenie pokút,“ oznámilo Ministerstvo vnútra.
Rezort zároveň upozornil, že oznámenia o dopravných priestupkoch a iné úradné listiny sa občanom doručujú výhradne prostredníctvom klasickej pošty alebo cez Portál eUprava, a to v súlade so zákonom a predpísanými postupmi.
Ako sa uvádza vo vyhlásení, tieto správy najčastejšie prichádzajú zo zahraničných telefónnych čísel alebo účtov, ktoré nemajú žiadne prepojenie so štátnymi inštitúciami. Podľa Ministerstva vnútra je práve toto jedným z prvých znakov, že ide o pokus o podvod.