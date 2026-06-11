V Belehrade dnes o 19.00 hod. v priestoroch belehradskej Galérie 73 na Požešskej ulici 83 A otvoria významné kultúrne podujatie, ktoré priblíži slovenské výtvarné umenie. V rámci Dní slovenskej kultúry sa v Belehrade otvorí jedinečná výstava obrazov s názvom Slovenské štetce (Slovačke četkice), podtitulom Autoportréty slovenských maliarov. Celé podujatie je zároveň venované spomienke na významného zakladateľa prvej maliarskej školy v Belehrade Cyrila Kutlíka.
Aktuálna výstava predstavuje slovenských výtvarných umelcov od medzivojnového obdobia až po 80. roky 20. storočia, keď sa formovanie pôvodnej Löfflerovej zbierky postupne uzavrelo. Projekt si nekladie za cieľ predstaviť slovenské výtvarné umenie v celej jeho šírke a žánrovej rozmanitosti. Zameriava sa na fenomén autoportrétu – žáner, ktorý sa na Slovensku len málokedy dočká takto uceleného tematického spracovania.
Rozsahom komorná, no kvalitou reprezentatívna kolekcia prináša do Belehradu autorov stredoeurópskeho významu (napr. Eugen Zmeták, Július Jakoby, Ľudovít Čordák), ako aj popredné mená slovenskej povojnovej generácie (Ladislav Čemický, Ján Nemčík, Edita Spannerová, Alexander Eckerdt, Július Szabó). Vo výbere nechýbajú ani predstavitelia Košickej moderny a Krónovej školy (Konštantín Bauer, Július Collinásy, Ľudovít Feld), či výrazné osobnosti nastupujúcej generácie sedemdesiatych a osemdesiatych rokov (Jozef Kornucik, Dušan Pončák, Milan Čičvák, Ivan Ďurišin, Štefan Roskoványi). Výber dopĺňajú jeho blízki priatelia (Anna Grossová, Jozef Hegyesy, Štefan Filep) a autoportrét samotného zberateľa – Vojtecha Löfflera.
Výstava ponúkne návštevníkom hlboký pohľad do vnímania vlastnej identity slovenských autorov prostredníctvom ich autoportrétov a upevní kultúrne väzby medzi oboma krajinami.
Zdroj: www.galerija73.com