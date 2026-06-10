Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes stretol s veliteľom Najvyššieho veliteľstva spojeneckých síl NATO v Európe generálom Aleksusom Grinkevichom. Hovorili o aktuálnej bezpečnostnej situácii v regióne, ako aj o význame zachovania mieru a stability na západnom Balkáne.
Prezident poďakoval za stabilizačnú úlohu medzinárodných síl NATO v Kosove (KFOR) a vyjadril nádej, že KFOR bude naďalej zohrávať dôležitú úlohu.
Zdôraznil tiež, že zachovanie vojenskej neutrality je pre Srbsko kľúčové, ale rovnako tak aj pokračovanie zodpovednej a profesionálnej spolupráce s NATO prostredníctvom programu Partnerstvo pre mier, pri plnom rešpektovaní záujmov Republiky Srbsko a politiky, ktorú vedieme.
Osobitne poukázal na význam zachovania mieru a stability na Kosove a Metóchii, ako aj na nevyhnutnosť ochrany srbského obyvateľstva a rešpektovania medzinárodného práva a Rezolúcie 1244 Bezpečnostnej rady OSN. Pripomenul, že dnes je presne dvadsaťsedem rokov od prijatia tejto rezolúcie ako kľúčového medzinárodného rámca pre Kosovo a Metóchiu, ktorý ustanovil medzinárodný civilný a bezpečnostný poriadok s cieľom chrániť srbský národ.