Podpredsedníčka vlády Srbska a ministerka hospodárstva Adrijana Mesarovićová včera v Paláci Srbska uskutočnila bilaterálne rokovanie s prvým podpredsedom vlády a ministrom priemyslu a obchodu Českej republiky Karlom Havlíčkom. Témou stretnutia boli možnosti ďalšieho rozvoja hospodárskej spolupráce medzi Srbskom a Českom.
Mesarovićová uviedla, že na rokovaní sa hovorilo o možnostiach ďalšieho posilnenia ekonomickej spolupráce, užšieho prepojenia hospodárstiev obidvoch krajín, zvýšenia obchodnej výmeny a realizácie nových investičných projektov.
Po bilaterálnom rokovaní sa Mesarovićová zúčastnila na plenárnom zasadnutí delegácií Srbska a Českej republiky, ktoré viedli predseda vlády Srbska Đuro Macut a predseda vlády Českej republiky Andrej Babiš.
Podpredsedníčka vlády zdôraznila, že Srbsko a Česko udržiavajú dlhoročné priateľské vzťahy a že uvedené rokovania potvrdili vzájomný záujem o ďalšie zlepšenie spolupráce a dosiahnutie konkrétnych výsledkov, predovšetkým v oblasti hospodárstva a investícií.
Následne sa v Paláci Srbska zúčastnila aj na plenárnom zasadnutí delegácií Srbska a Českej republiky, ktoré viedli prezident Srbska Aleksandar Vučić a český premiér Andrej Babiš.