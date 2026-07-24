Ústav pre transfúziu krvi Vojvodiny informuje, že disponuje minimálnymi zásobami krvi skupín A, B, AB a O negatív, ako aj A pozitív.
Zároveň oznamuje, že v pondelok 27. júla sa v Laliti v priestoroch základnej školy uskutoční akcia dobrovoľného darcovstva krvi, a to od 9.00 do 11.00 hod.
V ten istý deň akcia bude zorganizovaná aj v Šíde. Krv bude možné darovať v priestoroch Červeného kríža v čase od 9.00 do 12.00 hod.
Vo štvrtok 30. júla akcia dobrovoľného darcovstva krvi sa bude konať v Starej Pazove, pred budovou obce, v čase od 8.00 do 12.00 hod.
Akcie budú zorganizované aj v ďalších mestách a podrobný popis je dostupný na stránke Ústavu pre transfúziu krvi Vojvodiny.