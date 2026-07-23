Predsedníčka Pokrajinskej vlády Maja Gojkovićová dnes prijala predstaviteľov Zväzu nepočujúcich a nahluchlých osôb Vojvodiny, s ktorými hovorila o doterajšej spolupráci a pripravovaných aktivitách zväzu.
Tajomníčka zväzu Jelena Raletićová predstavila činnosť organizácie a zdôraznila, že zväz združuje 12 miestnych združení nepočujúcich a nahluchlých z územia Vojvodiny.
Na stretnutí sa hovorilo aj o príprave osláv 80. výročia existencie zväzu, ktoré sa uskutočnia v septembri, ako aj o nadchádzajúcom jubileu – troch desaťročiach nepretržitého vydávania časopisu Glas tišine (slov. Hlas ticha).
Pri tejto príležitosti bolo zdôraznené, že Pokrajinská vláda bude aj naďalej podporovať programy a aktivity zväzu s cieľom zlepšiť kvalitu života a práce osôb so sluchovým postihnutím.
Na stretnutí sa zúčastnila aj pokrajinská tajomníčka pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami Aleksandra Ćirićová-Boškovićová.