Prvý podpredseda vlády Srbska a minister financií Siniša Mali uviedol, že vláda dnes schválila nariadenie týkajúce sa bezplatných dovolenkových poukazov na pobyt v Srbsku, čo predstavuje ďalšiu formu podpory pre najstarších občanov našej krajiny, ktorým sa týmto spôsobom ďalej zlepšuje kvalita života.
Minister Mali uviedol, že ide o nariadenie o podmienkach a spôsobe prideľovania a využívania finančných prostriedkov na podporu rozvoja turistického ruchu domácich turistov na území Srbska.
Ďalej vysvetlil, že na tento účel bolo vyčlenených 300 miliónov dinárov na 30 000 poukazov v hodnote po 10 000 dinárov, pričom ich budú môcť získať dôchodcovia, ktorých mesačný dôchodok nepresahuje 80 000 dinárov.
Podľa jeho slov sa žiadosti o poukazy, ktoré sú súčasťou rozsiahleho balíka pomoci občanom v celkovej hodnote takmer 600 miliónov eur, budú podávať na pobočkách Pošty Srbska. Zdôraznil, že poukazy zároveň prispejú k rozvoju turistického sektora, ale pomôžu aj k úsporám v domácich rozpočtoch najstarších občanov.