Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes stretol s predsedom vlády Českej republiky Andrejom Babišom.
Hovorili o možnostiach ďalšieho rozvoja hospodárskej spolupráce medzi Srbskom a Českou republikou, s osobitným dôrazom na prepájanie našich spoločností, nové investičné príležitosti a posilňovanie ekonomických vzťahov medzi dvomi krajinami.
Opätovne prezident poďakoval za potvrdenie účasti Českej republiky na výstave EXPO 2027.
Vymenili si názory aj na európsku integráciu Srbska, ako aj na potrebu spoločného postupu pri riešení výziev spojených s nelegálnou migráciou. Zhodli sa, že zodpovednosť, dobrá koordinácia a spolupráca sú kľúčové pre zachovanie stability.