1509 – anglický kráľ Henrich VIII. si vzal za manželku prvú zo svojich šiestich žien Katarínu Aragónsku.
1842 – narodil sa nemecký inžinier, fyzik, priemyselník a vynálezca chladiaceho stroja Carl Paul Gottfried von Linde, priekopník techniky veľmi nízkych teplôt.
1847 – zomrel britský námorný dôstojník, moreplavec a polárny bádateľ John Franklin.
1864 – narodil sa nemecký hudobný skladateľ a dirigent Richard Strauss, vrcholný predstaviteľ neskorého romantizmu .
1899 – narodil sa japonský spisovateľ a literárny kritik Jasunari Kawabata, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru (1968), ktorý napísal svetoznáme prózy ako Tanečnica z Izu alebo svetoznámy román Hlas hory.
1903 – v Belehrade zavraždila skupina liberálnych dôstojníkov srbského kráľa Alexandra Obrenovića a jeho manželku Dragu.
1965 – kráľovná Alžbeta II. vyznamenala členov skupiny Beatles Radom britského impéria.
1979 – zomrel americký filmový herec a režisér John Wayne, známy hollywoodsky filmový kovboj.
2008 – zomrel bývalý šéf tímu Toyota Švéd Ove Andersson, pod ktorého vedením Toyota v roku 2002 debutovala vo Formule 1.
2009 – prepuknutie chrípky A (H1N1), všeobecne nazývanej ,,prasacia chrípka“, bolo klasifikované ako globálna pandémia – prvá od hongkonskej chrípky v rokoch 1967 – 1968.
2015 – v Španielsku bol pochovaný Miguel de Cervantes, štyri storočia po jeho smrti.