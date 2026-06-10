Dnes v Kysáči na pracovnej návšteve pobudol primátor Mesta Nový Sad Žarko Mićin so svojimi spolupracovníkmi. Primátora privítali riaditeľka NVU Hlas ľudu Milana Arňašová Radićová, riaditeľ Kultúrneho centra Kysáč Pavel Surový a predseda Rady Miestneho spoločenstva Ján Vozár, ako aj členovia RMS.
Hostia si najprv pozreli priebeh prác na budove Miestneho spoločenstva a nových objektov pri nej, ako aj priestory Miestnej organizácie penzistov Kysáč a etnodomu Kultúrneho centra Kysáč.
V dočasných priestoroch Miestneho spoločenstva Kysáč primátor Žarko Mićin prijal občanov, ktorí mu kládli otázky týkajúce sa Kysáča, na ktoré ochotne odpovedal.