Iba prednedávnom sme informovali, že po dlhšom čase zase prišlo k obnoveniu Mostíka Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci. Ten vznikol a dostal aj pomenovanie roku 1992 a celkom bol prestavaný roku 2019.
Koncom mája tohto roku po úspešnej iniciatíve neformálnej občianskej skupiny sa podarilo aj finančne zabezpečiť agátové kvalitné drevo na výmenu častí, ktoré zhraneli. Za pomoci Európskeho rezortného centra pre občiansku spoločnosť v Srbsku, podporovanú Delegáciou EÚ v Srbsku, a v spolupráci s Centrom za kultúru a vzdelávanie Sonta uspeli s projektom, ktorý pomenovali Zvyšovanie povedomia o maliarke Zuzke Medveďovej. Ten zahrnul nielen obnovu mostíka, ale aj výtvarno-literárny tábor a následne i výstavu prác vytvorených počas tejto kreatívnej družby.
Po obnovení mostíka v jeho areáli pribudol aj ďalší mobiliár. Teda nový drevený stolík a dve ďalšie lavičky k štyrom už vystavaným predtým. Tie sa susedom z ulice za pomoci majstra Jaroslava Záborského v piatok 5. júna podarilo nainštalovať, a tým i zveľadiť prostredie. K tomu sa celý mostík znova pretrel ochrannou vrstvou laku.
Už v sobotu 6. júna v tejto časti Petrovca vôkol Mostíka Zuzky Medveďovej bolo rušno. K tomuto kúsku pokoja v strede Petrovca prišli nielen domáci mladší, ale už aj afirmovaní umelci, ako aj z Kulpína, Hložian a Kysáča. Organizátor pre všetkých zabezpečil stojany a farby pre viacero techník kreslenia a maľovania.
V družnom posedení viac ako dvadsať umeleckých duší v tieni košatých stromov spoločne strávilo krásne sobotné poobedie a pritom sa navzájom mohli podporiť a povzbudiť k ďalšej práci. Celý ten čas sa na nich prichádzali pozrieť i okoloidúci a do spoločnosti si pozvali i spisovateľku a novinárku Vieru Benkovú a jazykovú redaktorku Zuzanu Medveďovú-Koruniakovú, ktoré im zdieľali svoje stretnutia a zážitky práve s našou prvou akademickou maliarkou Zuzkou Medveďovou z čias, keď práve na tomto mieste kedysi v Petrovci stál i jej rodný dom, v ktorom mala i ateliér a maľovala krajinky, zátišia a portréty.
Týmto spôsobom sa aj do povedomia mladších generácií dostáva nielen osobnosť Zuzky Medveďovej, ale aj krása jej obrazov, ktoré z vďačnosti k rodisku venovala Petrovcu a Petrovčanom. To všetko, spolu s galériou, parkom, jej bustou v centre Petrovca i mostíkom cez Begej, ju symbolicky pripomína.