Programy v rámci Detského kultúrneho leta 2026 pokračujú. Dnes večer druhé divadelné predstavenie s názvom Čarodejná studňa (Čarobni bunar) bude najprv zahrané v Starých Bánovciach a následne v Novej Pazove.
Toto predstavenie v podaní hercov Divadla Sanjalište z Belehradu si budú môcť zajtra pozrieť aj najmladší v Belegiši a neskôr v Starej Pazove, kde sa predstavenie začne o 20.00 hodine na letnej scéne pred divadlom. Organizátorom podujatia je Stredisko pre kultúru Stará Pazova a vstup na tieto programy je voľný.