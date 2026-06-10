Predseda vlády Srbska Đuro Macut sa zúčastní na samite Procesu spolupráce v juhovýchodnej Európe, ktorý sa koná dnes 10. júna v Sofii v Bulharskej republike.
Tohtoročný samit, ktorý sa nesie pod heslom Posilnenie regionálnej jednoty pre stabilnú, bezpečnú a udržateľnú budúcnosť – pohľad späť na 30 rokov partnerstva a pokroku, spojí najvyšších predstaviteľov štátov a vlád regiónu, ako aj zástupcov regionálnych organizácií.
Okrem predsedu vlády Srbska sa na samite zúčastnia prezidentka Bulharskej republiky, minister zahraničných vecí Tureckej republiky, minister zahraničných vecí Gréckej republiky, prezidentka Slovinskej republiky, prezident Čiernej Hory, prezidentka Severného Macedónska, prezident Albánska a ďalší vysokí predstavitelia krajín regiónu.
Počas tohto stretnutia sa budú posudzovať možnosti na nadviazanie užšej regionálnej spolupráce, hospodárskeho prepojenia, bezpečnosti, udržateľného rozvoja a spoločnej reakcie na výzvy, ktorým čelia štáty juhovýchodnej Európy.