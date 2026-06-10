Čakanie sa dostalo k samému finišu. Už vo štvrtok budú zápasom Mexiko – Južná Afrika otvorené 23. futbalové majstrovstvá sveta, čiže populárny Mundial. Prvý zápas sa odohrá na legendárnom štadióne Azteca, jedinom, ktorý dosiaľ hostil dve finále šampionátov sveta, a to v rokoch 1970 a 1986.
V súčasnosti ide o najväčší svetový futbalový turnaj národných tímov a zároveň o prvú edíciu, na ktorej vystúpi až 48 reprezentácií. Boli aj početné kritiky tejto reorganizácie a zvýšenia počtu účinkujúcich, čo veru môže aj mať opodstatnenie, ale z druhej strany to FIFA argumentuje logickým ťahom a údajnou snahou rozširovať a rozvíjať futbal v celom svete. Či väčší počet účinkujúcich skutočne bude dobrým ťahom, sa veru čoskoro dozvieme, nemusíme ani čakať na koniec turnaja.
Avšak fanúšikovia, predovšetkým tí neutrálni, s poriadnou dávkou podozrenia hovoria najmä o zápasoch skupinovej fázy a uvažujú nad tým, či stretnutia, ako Maroko – Haiti, Kapverdy – Saudská Arábia, Jordánsko – Alžírsko či Demokratická republika Kongo – Uzbekistan prilákajú divákov tak na štadióny, ako aj k televíznym obrazovkám.
Samozrejme, 48 tímov na záverečnom turnaji prináša pre FIFA dodatočný zisk a prvýkrát v dejinách bude Mundial trvať takmer 40 dní, konkrétne od 11. júna do 19. júla. Pre aj tak poriadne zaťažených futbalistov to určite bude dodatočná námaha, keďže sa nová klubová sezóna v jednotlivých ligách (veru aj v tých silnejších) začne už v prvej polovici augusta.
Po druhé – administratíva USA robí obrovské problémy početným reprezentáciám pri vstupe do krajiny. Koniec koncov, rozhodcovi zo Somálska Omarovi Abdulkadirovi Artanovi, ktorého FIFA delegovala ako jedného z tých, ktorí budú na turnaji pískať, USA nedovolili vstúpiť na ich územie, takže tento rozhodca, žiaľ, nebude môcť byť súčasťou tohto podujatia. Aby kuriozita bola ešte väčšia, Artan je oficiálne najlepším africkým rozhodcom a mal mať česť byť prvým somálskym rozhodcom na majstrovstvách sveta, ale Trumpova administratíva mu v tom znemožnila. Mal platné vízum, jeho krajina mu vydala diplomatický pas a odletel z Istanbulu do Miami ešte 6. júna, ale americké orgány ho, podľa vyhlásení samotného Artana, predviedli na výsluch, ktorý trval 11 hodín. Potom ho poslali naspäť do Istanbulu. FIFA mlčí, akoby sa nič nedialo – hádam nechcú „nahnevať“ USA…
Podobne sa zaobchádzalo aj s reprezentáciou Senegalu, ktorá bola pri príchode do USA prísne kontrolovaná. O tom, čo bolo s Iránom od vypuknutia vojny v tejto krajine, netreba ani hovoriť. Absolútne žijeme v orwellovskom svete, a preto sa tu hodí citát z jeho Zvieracej farmy: „Všetky zvieratá sú si rovné, ale niektoré sú si rovnejšie ako ostatné.“
Na tieto veci sú však kompetentní ľudia, dokonca aj zväzy a syndikáty futbalistov, ktoré by sa takýmito záležitosťami mali zaoberať. Pre nás je podstatné, že uplynuli už takmer štyri roky od posledného Mundialu v Katare a nový sviatok futbalu je pred nami. Určitou záťažou môže byť aj časový rozdiel, keďže množstvo duelov je na programe v nočných hodinách podľa stredoeurópskeho času. Tí, ktorí sú opravdiví entuziasti a fanatici, si však určite nenechajú ujsť väčšinu duelov.
Teda šampionát otvoria jeden z hostiteľov Mexiko a Južná Afrika, ktorá sa na turnaj vracia po roku 2010, keď bola organizátorom. Kuriozitou je, že práve tieto dve reprezentácie otvárali aj podujatie v roku 2010 a vtedy sa zápas skončil remízou 1 : 1.
Po prvom zápase, ktorý je podľa nášho času na programe vo štvrtok o 21. hodine, odohrajú v noci na piatok, presnejšie o 4. hodine ráno, v rámci skupiny A svoj duel Južná Kórea a Česko v Zapopane. Druhý deň Mundialu prinesie zápasy skupiny B: Kanada a Bosna a Hercegovina sa stretnú v piatok o 21. hodine v Toronte, potom v rámci skupiny D v meste Inglewood (LA) zohrajú USA a Paraguaj.
Týmto budú mať turnaj otvorený všetci traja hostitelia a na sledovanie ďalších zápasov si už každý divák asi bude musieť pripraviť svoj vlastný rozvrh, keďže v porovnaní s predchádzajúcimi šampionátmi, keď denný rozvrh bol príliš jasný pre publikum v Európe, tentoraz situácia nie je taká.
Keď ide o favoritov, stávkarské kancelárie uprednostňujú Španielsko, Francúzsko a Anglicko. Potom nasledujú ešte aktuálny šampión Argentína, tiež Portugalsko a Brazília. Z takzvaných dark horses, čiže potenciálnych prekvapení sa uvažuje o Maroku, Holandsku, tiež o Nórsku.
Na turnaji debutujú štyri reprezentácie. Sú to Jordánsko, Uzbekistan, Curacao a Kapverdy.
Keby FIFA formát nerozšírila, otázne je, či by sa im podarilo dostať sa na Mundial, čo však v žiadnom zmysle neznehodnocuje ich úspech. Katar sa na turnaj prebojoval cez kvalifikáciu vôbec prvýkrát, keďže jeho doteraz jediná účasť bola v pozícii hostiteľa v roku 2022. DR Kongo a Haiti sa na turnaj vracajú po tom, čo sa predtým predstavili na svojom jedinom šampionáte v roku 1974, Irak sa vracia na šampionát po roku 1986, Rakúsko, Nórsko a Škótsko sa na turnaj vracajú prvýkrát od svojej poslednej účasti v roku 1998, kým sa Turecko kvalifikovalo prvýkrát od roku 2002, kedy obsadilo tretie miesto.
Štvornásobný šampión Taliansko na turnaji chýba po tom, čo v európskom finále baráže podľahlo Bosne a Hercegovine po strieľaní penált. Stalo sa tak vôbec prvým bývalým majstrom sveta, ktorému utiekli tri svetové šampionáty za sebou. Podobne ako v rokoch 2018 a 2022 bolo Taliansko jediným bývalým šampiónom, ktorý sa nekvalifikoval.
Nekvalifikovalo sa ani Srbsko, ktoré v skupine zostalo za Anglickom a Albánskom. Ako naši v poslednom období hrajú, ešte je aj dobre, že na záverečnom turnaji vystanú…
Takže čakanie sa končí a futbalový sviatok sa začína. Horúce letné chvíle nám krátiť bude rekordných 104 zápasov najväčšej športovej udalosti na svete. História sa bude písať na troch obrovských územiach a my budeme svedkami formátu, aký tu ešte nebol. Či už prinesie sklamania, alebo nečakané rozprávkové príbehy outsiderov, jedno je isté – najbližších 40 dní bude svet žiť výhradne futbalom.