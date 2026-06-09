V rámci tretieho cyklu projektu Čistá energia a energetická účinnosť pre občanov za rok 2025 dnes vo veľkej obecnej zasadačke v Starej Pazove odovzdali 137 zmlúv.
Z tohto počtu patrí 15 domácností do sociálne slabších kategórií. Zmluvy odovzdali predstavitelia Ministerstva baníctva a energetiky Maja Vukadinovićová a Milan Macura, ako aj námestník predsedu Obce Stará Pazova Dragan Kantar.
Pomocníčka ministerky baníctva a energetiky pre energetickú účinnosť a klimatické zmeny Maja Vukadinovićová poukázala na to, že Obec Stará Pazova si už roky uvedomuje dôležitosť investovania do energetickej účinnosti a patrí medzi samosprávy, ktoré na tieto účely neustále zvyšujú finančné prostriedky. Dragan Kantar zdôraznil, že vďaka spoločnej investícii s rezortným ministerstvom získalo v tomto roku podporu celkovo 362 domácností.
Na opatrenia v oblasti energetickej účinnosti Ministerstvo baníctva a energetiky a Obec Stará Pazova vyčlenili v predchádzajúcich piatich rokoch viac ako 250 miliónov dinárov. Cieľom programu je umožniť občanom investovať do výmeny okien a dverí, zlepšenia vykurovacieho systému, zateplenia príbytkov a ďalších opatrení, ktoré prispievajú k zníženiu spotreby energií, nižším nákladom domácnosti a ochrane životného prostredia.