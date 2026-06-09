Primátor Nového Sadu Žarko Mićin sa na pozvanie stáleho predstaviteľa Rozvojového programu Spojených národov (UNDP) v Srbsku Yakupa Berisa zúčastnil na terénnej obchôdzke hydrogeologického výskumu podzemných vôd. Ten sa realizuje s cieľom využitia geotermálnej energie na mieste budúcej teplárne Mišeluk. ako uvádzajú v oznámení, obchôdzke predchádzalo pracovné stretnutie, na ktorom VKP Novosadska toplana predstavil projekt využitia geotermálnej energie v systéme diaľkového vykurovania. Na podujatí sa zúčastnil aj veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku Michal Pavúk, zástupcovia UNDP, Ministerstva ochrany životného prostredia, ako aj predstavitelia inštitúcií a organizácií, ktoré podporujú rozvoj udržateľných energetických riešení.
„V rámci rozvoja tejto novej časti mesta na sriemskej strane bola vybudovaná kompletná distribučná sieť pre urbanistické zóny Mišeluk 3 a 4. Podnik Novosadska toplana uskutočnil geologický výskum a vybudoval prvý prieskumno-prevádzkový vrt. Dnes sme si priblížili druhý vrt, ktorý sa realizuje s podporou UNDP v rámci programu Geotermálna energia v Srbsku. Výstavba novej teplárne predstavuje dôležitý krok smerom k využívaniu geotermálneho potenciálu a podzemných vôd na výrobu tepelnej energie. V súčasnosti prebiehajú prípravy na výstavbu samotnej teplárne s výkonom 30 megawattov, ktorej hodnota sa odhaduje na 912 miliónov dinárov. Plánuje sa, že od roku 2027 bude zabezpečovať vykurovanie pre čoraz väčší počet objektov na Mišeluku. Tepláreň Mišeluk bude prvým nízkoteplotným systémom diaľkového vykurovania v tejto časti Európy, založeným na využívaní obnoviteľných zdrojov energie. Tento projekt zabezpečí bezpečné a stabilné vykurovanie pre obyvateľov Mišeluku. Bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie prostredníctvom zníženia emisií škodlivých plynov a zároveň potvrdzuje odhodlanie Nového Sadu byť lídrom v uplatňovaní inovatívnych a udržateľných energetických riešení,“ uviedol primátor Mićin.
Po prezentácii projektu účastníci navštívili lokalitu na Mišeluku, kde prebieha hydrogeologický výskum na vybudovanie prieskumno-prevádzkovej studne.
Projekt Geotermálna energia v Srbsku realizuje UNDP s finančnou podporou vlády Slovenskej republiky a v spolupráci s Ministerstvom ochrany životného prostredia a Ministerstvom baníctva a energetiky.