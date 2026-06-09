Uplynulý víkend výprava zo 40 členov Spolku Slovákov z Maďarska so sídlom v Galante, ktorý združuje krajanov a udržiava slovenské kultúrne dedičstvo, jazyk a tradície a je bratskou organizáciou ďalších spolkov dolnozemských Slovákov, medzi ktorých patrí aj Spolok Slovákov z Juhoslávie, sa vydala na cestu do Srbska na návštevu našim krajanom.
Súčasnou predsedníčkou spolku je Renata Gombárová a podpredsedom Michal Hronec. Spolok aktívne organizuje kultúrne podujatia, ako sú napríklad tradičné Dolnozemské veselice, ktoré spájajú komunitu dolnozemských Slovákov, pripomínajú historické míľniky osídlenia a bojujú proti asimilácii.
Hostiteľom u nás im bol Spolok petrovských žien, ktorého členky ich potom aj sprevádzali našimi dedinami. Styky nadviazali ešte v minulých rokoch v Galante, kde boli organizované dielne trukovania kuchárok, ktorých sa zúčastnili aj spolkárky zo Srbska.
Krajania Slováci vysťahovalci z Maďarska a ich potomkovia sa ubytovali v Hložanoch a odtiaľ potom v piatok navštívili Kovačicu a Padinu. Počas pobytu si prezreli galérie insitného umenia, kultúrne a cirkevné pamiatky, školy, starodávne studne, navštívili miestne spolky i remeselníkov.
Sobotu si vyhranili pre Báčsky Petrovec. Tajomníčka SPŽ Katarína Arňašová a predsedníčka Katarína Rašetová nám prezradili, že pre nich pripravili obsiahly program návštevy. V Petrovci hostia navštívili nielen Spolok žien, ale aj základnú školu, gymnázium, potom mali prijatie aj v sídle Matice slovenskej v Srbsku, navštívili najstarší dom, galériu, evanjelickú cirkev a kostol a pobavili sa aj pri Mostíku Zuzky Medveďovej, kde prebiehal výtvarný tábor. Vence položili pri pamätníku historika Jána Siráckeho a k drevenej soche Mateja Čániho symbolizujúcej prisťahovanie Slovákov do Petrovca a vôbec do Vojvodiny.
Cieľom návštevy bolo spoznať život krajanov v Srbsku a upevniť vzájomné kontakty medzi slovenskými komunitami žijúcimi za hranicami svojej materskej krajiny.