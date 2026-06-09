Výstava diel umelca Sretka Divljana z Jagodiny bola otvorená včera večer v Galérii Miry Brtkovej v Starej Pazove. Nainštalovaná je pri príležitosti umelcových 80. narodenín a potrvá do 6. júla.
Sretko Divljan je významný srbský akademický maliar, grafik, výtvarný pedagóg a spisovateľ, ktorého autentický umelecký smer sa nazýva divljanizmus. Patrí k osobitým postavám srbskej výtvarnej scény, je známy svojím búrlivým expresionizmom a úplným ignorovaním módnych trendov. Jeho osobitý štýl kritici opisujú ako neoexpresionizmus. Charakterizujú ho svetlé a tmavé odtiene, kresba pretkaná humorom, groteskou a jemným absurdnom.
Narodil sa 1. januára 1946 v Novej Pazove. Zaujímavosťou je, že bol zapísaný ako prvý obyvateľ narodený v Novej Pazove po druhej svetovej vojne. Strednú školu úžitkového umenia absolvoval v Sarajeve. V roku 1973 získal diplom v odbore grafika na Fakulte výtvarných umení (FLU) v Belehrade v triede profesora Miodraga Rogića. U rovnakého profesora v roku 1975 získal aj magisterský titul. Počas štúdia bol vyhlásený za študenta ročníka.
Svoj profesionálny život spojil s mestom Jagodina, kde najprv pôsobil ako profesor výtvarnej kultúry na gymnáziu. Od roku 1995 pracoval na Pedagogickej fakulte v Jagodine, kde v rokoch 2002 až 2014 zastával funkciu dekana.
Od roku 1974 je členom Združenia výtvarných umelcov Srbska (ULUS). Počas viac ako päťdesiatich rokov tvorby usporiadal vyše 50 samostatných výstav a zúčastnil sa na viac ako 100 kolektívnych podujatiach. Jeho výstava v Budapešti v 90. rokoch bola vyhlásená za výstavu roka.
Na včerajšej vernisáži sa prítomným najprv prihovoril akademický maliar Marjan Karavla, odborný spolupracovník v Stredisku pre kultúru Stará Pazova, ktorý povedal, že diela Sretka Divljana patria určite medzi vydarenejšie expozície v tejto galérii. Výstava pozostáva zo 16 obrazov, zhotovené technikou akrylu na plátne.
O autorovi a jeho dielach hovorili jeho bývalí kolegovia a žiaci, ale aj najmladší potomkovia, ktorí výstavu spontánne otvorili. Samotný otvárací program bol nevšedný, no pre početných rečníkov pomerne dlhý a popretkávaný prednesom umeleckého slova.
Vystavené diela Sretka Divljana v pazovskej galérii predstavujú prierez jeho špecifickým, viacdesaťročným štýlom. Súčasťou expozície je aj obraz venovaný Zuzke – Slovenke zo Starej Pazovy, s ktorou autor strávil chvíle v nemocnici.