Lekárska fakulta Univerzity Komenského (LFUK) v Bratislave hostila účastníkov prvého ročníka Akadémie mladých vedcov Dolnej zeme. Podujatie prebiehalo do 6. júna a ako sa uvádza na facebookovej stránke Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci, zúčastnili sa ho aj žiaci tohto gymnázia Andrej Jozef Javorník a Dávid Andrášik.
„Počas tohto intenzívneho týždňa naši chlapci pracovali v špičkových laboratóriách Lekárskej fakulty UK, kde si vyskúšali moderné biomedicínske metódy. Okrem laboratórnej práce absolvovali odbornú exkurziu do jadrového centra CENTA na FMFI UK a navštívili moderné Simulačné centrum. Pod vedením Spolku medikov si vyskúšali praktický nácvik prvej pomoci aj tréning techniky šitia. Program im spestril aj kultúrno-literárny výlet do Nových Zámkov,“ uvádza sa v správe.
Podujatia sa zúčastnili mladí ľudia z Maďarska, Rumunska a zo Srbska. Celá akcia vyvrcholila záverečnou konferenciou na pôde LFUK, na ktorej výsledky svojej laboratórnej práce prezentovali aj Andrej Jozef Javorník a Dávid Andrášik.