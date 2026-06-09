68 – zomrel (spáchal samovraždu) po povstaní v západnej časti ríše despotický a nenávidený rímsky cisár Claudius Caesar Nero.
1508 – narodil sa slovinský protestantský reformátor, spisovateľ, jeden zo zakladateľov slovinského spisovného jazyka Primorž Trubar.
1672 – narodil sa ruský cár, reformátor ruského hospodárstva, vzdelávania a armády Peter I. Veľký z rodu Romanovcov, zakladateľ Petrohradu.
1781 – narodil sa britský technik, vynálezca parnej lokomotívy, zakladateľ prvej továrne na svete na ich výrobu a staviteľ železničných tratí George Stephenson.
1848 – v Bratislave vyšlo posledné číslo novín, ktorých vydavateľom a hlavným redaktorom bol Ľudovít Štúr a volali sa Slovenskje národňje novini.
1870 – zomrel anglický spisovateľ Charles John Huffam Dickens, zakladateľ spoločenského románu, typický predstaviteľ realizmu.
1904 – uskutočnil sa premiérový koncert Londýnskeho symfonického orchestra.
1914 – v Belehrade odhalili pomník srbskému pedagógovi Dositejovi Obradovićovi, dielo sochára Rudolfa Valdeca.
1945 – predsedníctvo AVNOJ prijalo zákon o konfiškácii majetku a výkone konfiškácie, na základe ktorého štát prevzal všetok majetok Tretej ríše, majetok Nemcov, ktorí spolupracovali s nepriateľom v 2. svetovej vojne a majetok vojnových zločincov a kolaborantov okupantov.
1978 – na aukcii v Londýne predali za 2,4 milióna libier jednu z 21 Guttenbergových biblií.
1998 – posledný americký astronaut opustil stanicu Mir, čím sa skončila rusko-americká spolupráca na tejto ruskej kozmickej stanici.