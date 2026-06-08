Minister poľnohospodárstva, lesníctva a vodného hospodárstva Dragan Glamočić dnes upozornil všetkých poľnohospodárov, aby sa nedali nachytať na pokusy o podvod. Pri týchto podvodoch neznáme osoby telefonicky kontaktujú poľnohospodárskych výrobcov a ponúkajú im údajné „urýchlenie“ vyplatenia dotácií na kvalitné plemenné zvieratá, a to pod podmienkou, že týmto osobám vopred vyplatia určitú finančnú sumu.
Minister Glamočić zdôraznil, že všetky procesy spracovania žiadostí a vyplácania dotácií sa realizujú výhradne v súlade so Zákonom o dotáciách v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka, ako aj v súlade s predpísanými postupmi.
Minister poukázal na to, že obzvlášť znepokojujúce sú tvrdenia, podľa ktorých osoby kontaktujúce poľnohospodárov disponujú určitými údajmi z podaných žiadostí o dotácie. Z tohto dôvodu budú podľa jeho slov všetky podozrenia z možného zneužitia podrobne preverené v spolupráci s príslušnými inštitúciami.
„Vyzývam všetkých poľnohospodárov, aby boli opatrní a neakceptovali takéto ponuky. Ide o protizákonné konanie, ktoré môže napĺňať skutkovú podstatu viacerých trestných činov. Nikto si nemôže kúpiť svoje miesto v rade na dotácie, rovnako ako žiaden úradník ministerstva, Správy pre agrárne platby alebo akejkoľvek inej inštitúcie nesmie od poľnohospodára žiadať peniaze, úhradu alebo akúkoľvek protislužbu,“ povedal Glamočić.