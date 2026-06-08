Na Masarykovom dvore v Padine sa v nedeľu 7. júna uskutočnil prvý Humanitárny Art festival, ktorý zorganizovala organizácia Daruj z Kovačice. Výťažok z podujatia je určený na renováciu izby pre deti, ktoré potrebujú pomoc.
Súčasťou festival bol kultúrno-umelecký program, divadelné predstavenie, stand-up vystúpenie Dunje Petrovićovej známejšej na sociálnych sieťach ako Dunjevača, predajná výstava obrazov, predaj tradičných slovenských jedál, daruj gift shop, maľovanie henou a tvorivé dielne pre deti.
Festival vyvrcholil bohatou tombolou, v ktorej návštevníci mohli vyhrať gril, plavbu kaňonom Driny, víkend na Zlatibore či raftingový pobyt v Bosne a Hercegovine.
Na organizácii sa podieľal veľký počet dobrovoľníkov. Prvý ročník sa stretol s veľkým záujmom verejnosti.