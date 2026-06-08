Spoločnosť Elektrodistribúcia Srbska avizuje na zajtra plánované práce na elektrickej sieti v Aradáči.
V čase od 6.00 do 11.00 bude bez elektrickej energie celá dedina.
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Spoločnosť Elektrodistribúcia Srbska avizuje na zajtra plánované práce na elektrickej sieti v Aradáči.
V čase od 6.00 do 11.00 bude bez elektrickej energie celá dedina.
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