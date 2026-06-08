Na portáli eUprava bola zavedená nová elektronická služba, ktorá školám umožňuje rýchlo a jednoducho získať štatút verejne uznaného organizátora aktivít v oblasti vzdelávania dospelých (JPOA).
Pomocníčka ministra osvety pre stredné vzdelávanie, výchovu a vzdelávanie dospelých Danka Nešovićová zdôraznila význam tohto kroku pre celkový vzdelávací systém a vyzvala školy, aby túto možnosť využili v čo najväčšom počte.
Nešovićová uviedla, že digitalizácia postupu na získanie štatútu JPOA je jasným ukazovateľom strategického zamerania ministerstva sledovať moderné technologické trendy a urobiť vzdelávací systém efektívnejším, dostupnejším a flexibilnejším. Podčiarkla, že modernizácia tohto procesu pomáha školám bez zbytočného papierovania skvalitniť svoju prácu a otvoriť dvere novým frekventantom (študentom), ktorí si chcú dokončiť základnú alebo strednú školu.