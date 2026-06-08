Aj tohto roku, rovnako ako vlani a už po celé desaťročie, v Obci Báčsky Petrovec uskutočnili sezónny zber nebezpečných, resp. toxických obalov, ktoré sa organizovane zbierajú a odvážajú z Petrovca, Kulpína a Hložian. I dnes, v pondelok 8. júna, sme boli svedkami pokračovania tejto akcie.
Združenie SECPA (Združenie zahraničných výrobcov chemických postrekových výrobkov) a Obec Báčsky Petrovec zorganizovali zber nebezpečných obalov v Kulpíne, Báčskom Petrovci a Hložanoch. Táto užitočná akcia pretrváva od roku 2014.
Z obecného inšpektorátu pre ochranu životného prostredia aj tentoraz vyzvali predovšetkým domácich poľnohospodárov, ktorí používajú pesticídy, aby sa do akcie zapojili. Cieľom je, aby prázdne obaly neskončili pri cestách, v chotári alebo na miestnej skládke ako kedysi a tak zamorovali prostredie.
Dnes veľký nákladný kamión s vlečkou v určených hodinách bol zaparkovaný na vopred určenom mieste aj v Kulpíne, aj v Petrovci, ale sotvaže pre nedostatok kapacít už odišli aj do Hložian. Na tvári miesta sme sa presvedčili, že vlečky boli úplne zaplnené a tentoraz, ako nám to povedali angažovaní pracovníci, mimoriadne aktívni boli Kulpínčania, ktorí odovzdali dvakrát toľko obalov ako v predchádzajúcich obdobiach. Kapacitu kamióna potom doplnili v Petrovci, kde štandardne veľké množstvo poľnohospodárov pravidelne prináša vrecia s plastami. Hložančanom odkázali, nech prinesené vrecia uskladnia na jednom mieste, ohradia ich a po ne prídu náhradne. Do kamióna s prívesom sa vyzbieralo viac ako 3,5 tony toxickej ambaláže, koľko sa vôbec vmestí a bolo toho aj viac, čo priniesli jednotlivci.