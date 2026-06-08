V sobotu 6. júna sa uskutočnil volejbalový turnaj pod holým nebom pre deti od 7 do 15 rokov. Deti zo Školy volejbalu z Kulpína a Ravného Sela, rovnako ako aj po minulé roky, účinkovali na tomto turnaji v Apatíne a ukázali, čo sa z volejbalu doteraz naučili.
Konkurencia bola silná a medzi vyše sto deťmi prvé miesto sa podarilo obsadiť žiakom štvrtého ročníka. Víťazný tím v zložení Luka Osmajić, David Stojanović, Vuk Vasiljev a Vukašin Šekez viedol tréner Uroš Gajić.
Pre deti je to ďalšia motivácia, aby ešte viac trénovali volejbal, a pre Volejbalový klub Kulpín je to ďalšie potvrdenie dobrej práce s mládežou. Na turnaji v Apatíne VK Kulpín pravidelne dosahuje pekné výsledky a jeho zverenci už viackrát zvíťazili v rôznych vekových kategóriách.