1296 – Angličania na čele s Eduardom I. porazili škótsku armádu Jána Balliola v bitke pri Dunbare.
1509 – pápež Július II. exkomunikoval Benátsky štát.
1521 – na filipínskom ostrove Makatan domorodci zabili portugalského moreplavca v službách Španielska Fernanda Magellana, ktorý svojou výpravou dokázal, že Zem je guľatá.
1822 – narodil sa v Rakovej katolícky kňaz, dramatik a novinár Ján Palárik, autor hier Inkognito, Drotár či Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch.
1830 – bojovník za slobodu a vodca latinskoamerického hnutia za nezávislosť Simón Bolívar odstúpil z úradu prezidenta Kolumbie.
1830 – Belehrad dostal pouličné osvetlenie – lampáše so sviečkami.
1945 – fašistický diktátor Benito Mussolini bol počas druhej svetovej vojny zajatý talianskymi partizánmi.
1872 – založená bola Srbská lekárska spoločnosť.
1929 – zomrel srbský vojvoda Stepan Stepa Stepanović, jeden z najvýznamnejších vojenských vodcov v oboch balkánskych vojnách a v prvej svetovej vojne.
1992 – Rusko a 12 bývalých sovietskych republík vstúpilo do Medzinárodného menového fondu (MMF) a Svetovej banky.
1999 – NATO lietadlá bombardovali stred Surdulice a zabili najmenej 20 civilistov, vrátane 12 detí. Zbúrali a poškodili viac ako 500 domov.