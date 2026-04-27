Včera sa v evanjelickom a. v. cirkevnom zbore v Starej Pazove konala konfirmačná slávnosť, počas ktorej svoju krstnú zmluvu potvrdilo 26 konfirmandov – 12 chlapcov a 14 dievčat. Väčšina detí je žiakmi ZŠ hrdinu Janka Čmelíka, no zúčastnili sa aj žiaci z ďalších dvoch pazovských základných škôl – Simeona Aranického a Boška Palkovljevića-Pinkiho, tiež dve deti zo zahraničia – z Nemecka a zo Slovenska.
Konfirmačnou prípravou ich viedol a slávnostný akt vykonal zborový farár a senior sriemsky Igor Feldy.
Slávnosti sa zúčastnil veľký počet rodičov, krstných rodičov, príbuzných a ďalších veriacich. Konfirmandi v tento významný deň svojho života verejne vyznali svoju kresťanskú vieru, potvrdili svoju krstnú zmluvu a po prvýkrát prijali Večeru Pánovu. Týmto aktom boli prijatí medzi dospelých členov cirkvi so všetkými právami a povinnosťami, ktoré k tomuto postaveniu prináležia.