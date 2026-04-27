V piatok 24. apríla o 13. hodine sa v trochu neobvyklom termíne v Galérii Zuzky Medveďovej Múzea vojvodinských Slovákov uskutočnilo otvorenie výstavy Đoka Dunđerski v kulpínskom športe maliara Vojina Rupića z mesta Donji Milanovac.
Tak ako bol neobvyklý termín otvorenia výstavy, neobvyklý bol aj samotný koncept výstavy. Nejde totiž o typický autorský opus, ale o tematicky stvárnenú výstavu. Tá pozostáva z 19 olejomalieb, ktoré vznikli na základe knihy a dobových fotografií.
Podtitulok výstavy, ako uvádza katalóg, znie Výtvarné zobrazenie zašlých čias od roka 1919 do roku 1941. Expozícia približuje osobnosť Đoku Dunđerského ako mecéna miestneho športu v Kulpíne. Ide o tematiku konských dostihov, poľovníctva, rybárstva či telovýchovy v tvare sokolského hnutia a ďalších.
Prítomným sa prihovorili riaditeľka MVS Anna Séčová-Pintirová, iniciátor a spoluorganizátor výstavy Dr. Velimir Šešum a autor vystavených prác Vojin Rupić. Výstavu otvoril výtvarný kritik Vladimír Valentík.
V umeleckej časti programu, ktorý bol nanajvýš zaujímavý, v úlohe Lazara Dunđerského sa predstavil významný srbský herec Miodrag Petrović, ktorý zahral časť z monodrámy Lazar Veliki, Dunđerski. Predstavil ju jej autor a o prezentácii rodiny Dunđerských aj vo svete hovoril Zoran Subotički, autor knihy Čudesni svet Dunđerskih. Dve pesničky, slovenskú a srbskú, zaspieval náš osvedčený sólista Miroslav Hemela za sprievodu maestra Ondreja Maglovského na harmonike.
Tento cyklus obrazov začal vznikať po prezentácii knihy Velimira Šešuma Kulpin: o ergeli Ðoke Dunđerskog na kulpinskoj pustari od 1919 do 1941, venovanej veľkostatkárovi Dunđerskému a jeho významu pri rozvoji jazdeckého športu v bývalom Kráľovstve Juhoslávie. Časom sa z toho vyvinul dialóg medzi autorom knihy a maliarom a vznikol umelecký projekt.
Samotný maliar Vojin Rupić (1957) sa zdôveril, ako vznikali obrazy a že okrem dobových fotografií a historických záznamov, aby reálne zachytil dobu, pomohli mu aj obrazy Zuzky Medveďovej.
Výstava bude otvorená do 12. mája 2026.