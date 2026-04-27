Na pivnickom jazere sa od 24. do 26. apríla uskutočnila súťaž v love rýb Carp Cup Pivnica 2026, ktorú zorganizovalo Združenie športových rybárov Šaran Pivnica.
Súťažilo sa v troch sektoroch a do pretekov sa zapojilo 11 tímov: z Pivnice, Vrbasu, Kulpína, Maglića, Ravneho Sela a Bajmoka. Počas podujatia za 40 hodín bolo spolu ulovených 161 kusov rýb s celkovou hmotnosťou 1 113,480 kilogramu, čo svedčí o kvalitnej obsádke jazera aj dobrej pripravenosti súťažiacich. Priemerná hmotnosť ulovených rýb dosiahla 6,916 kilogramu.
V prvom sektore zvíťazil tím C.T. Platina z Pivnice – ktorý zároveň ulovil aj najviac rýb v súťaži (243,570 kg), v druhom sektore triumfovalo družstvo C.T. Rođaci z Pivnice a v treťom sektore obsadil prvé miesto tím C.T. Rustik z Vrbasu.
Najväčšiu rybu pretekov ulovili v boxe číslo 9, pričom vážila úctyhodných 16,570 kilogramu. Osobitne ocenili aj tri najväčšie ryby spolu s celkovou hmotnosťou 36,480 kilogramu, ktoré súťažiaci ulovili v Boxe 6.
Organizátori zo ZŠR Šaran opäť pripravili podujatie na vysokej úrovni a prispeli k propagácii športového rybolovu v Pivnici.