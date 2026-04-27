Stromoradie sibírskeho brestu v Bielom Blate je už naďaleko známe. Fotografie „tunela“ pri vstupe do Bieleho Blata sa stali virálnymi a nie je zriedkavosťou vidieť nevestu a ženícha v svadobných šatách, ako sa fotografujú v chýrečnom bieloblatskom stromoradí.
Sibírsky brest v Bielom Blate bol vysadený pred takmer 30 rokmi. Jeho pravidelnú údržbu a orezávanie, ktorých cieľom je predchádzať rizikám pre bezpečnosť premávky a zároveň zachovať dobrý zdravotný stav stromov, zabezpečuje Miestne spoločenstvo Biele Blato. Dôležitým opatrením pri starostlivosti o stromy, a zároveň aj z estetického hľadiska, je bielenie kmeňov vápnom. V posledných rokoch sa však táto činnosť v stromoradí v Bielom Blate nevykonávala.
Z iniciatívy Miestneho odboru Matice slovenskej a v spolupráci s Miestnym spoločenstvom Biele Blato sa k tejto tradícii obyvatelia v týchto dňoch vrátili. Bielenie stromov sa uskutočnilo za účasti obyvateľov ulice, kde sa stromoradie nachádza, ako aj miestnych aktivistov a dobrovoľníkov, ktorým záleží na vzhľade dediny.
Najprv pripravili potrebný materiál, rozniesli ho k jednotlivým stromom a pustili sa do práce. Počas akcie nechýbala dobrá nálada ani ochota priložiť ruku k dielu. Stretnutie dvoch skupín dobrovoľníkov, prichádzajúcich z opačných strán dediny, pred budovou Miestneho spoločenstva bolo jasným signálom, že práca je dokončená. Nasledovalo občerstvenie a rozhovor pri káve.
Aj touto spoločnou aktivitou Bieloblatčania ukázali, že aj malými krokmi možno prispieť k skrášleniu prostredia, v ktorom žijú.
Jarmila Hromčíková