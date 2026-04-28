Herci pivnického Ochotníckeho divadla Janka Čemana od 24. do 26. apríla absolvovali umelecký zájazd na Slovensko. Hlavným cieľom cesty bola účasť na 58. ročníku divadelného festivalu Palárikova Raková, ktorý patrí medzi významné podujatia ochotníckeho divadla na Slovensku. Festival v Rakovej už tradične nadväzuje na dlhoročnú spoluprácu s pivnickým festivalom DIDA.
Spolupráca medzi festivalmi Palárikova Raková a DIDA siaha do marca roku 2009, keď bolo podpísané memorandum o spolupráci a výmene víťazných predstavení oboch festivalov. Táto výnimočná partnerská väzba tak trvá už takmer dve desaťročia a každoročne potvrdzuje priateľstvo, vzájomnú úctu a spoločný záujem o rozvoj slovenského ochotníckeho divadla doma i v zahraničí.
Pivnickí divadelníci sa v piatok 24. apríla predstavili na festivale inscenáciou Milášik, ktorú odohrali v Kultúrnom dome Jána Palárika v Rakovej. Svojím vystúpením dôstojne reprezentovali nielen Pivnicu, ale aj slovenské divadelníctvo vo Vojvodine.
Počas pobytu na Slovensku členovia divadla navštívili aj Kysuckú knižnicu v Čadci, kde odovzdali väčšinu publikácií vydaných Ochotníckym divadlom Janka Čemana. Stretnutie sa nieslo v priateľskej atmosfére a prinieslo aj rozhovory o budúcich spoločných projektoch v oblasti kultúry a dokumentovania divadelnej činnosti.
Pivničania sa zúčastnili aj záverečného programu festivalu Palárikova Raková a pozreli si predstavenie Dobrý ročník v podaní Divadla Jozefa Gregora Tajovského zo Zvolena.
Na spiatočnej ceste sa divadelníci krátko zastavili aj v Martine, kde navštívili 11. ročník Festivalu Turčianske javisko. Tam si pozreli predstavenie Štyria na kanape v podaní Divadelného súboru Rampa. Súčasťou návštevy bolo aj stretnutie s riaditeľom Turčianskeho kultúrneho strediska Radoslavom Pančíkom, s ktorým si pivnickí divadelníci dohodli ďalšie možnosti spolupráce.
Zájazd pivnických divadelníkov na Slovensko finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, vďaka čomu mohli členovia súboru opäť nadviazať nové kontakty, upevniť existujúce partnerstvá a šíriť dobré meno Pivnice i vojvodinských Slovákov na slovenských javiskách.