V dňoch 20. až 27. apríla sa v spišskom regióne, presnejšie v Spišskej Novej Vsi, uskutočnil maliarsky plenér insitných maliarov z Kovačice a Padiny pod názvom Dotyky dvoch svetov UNESCO.
Druhý ročník plenéru zorganizovalo Regionálne centrum pre západný Balkán. Jeho predseda Ivan Kopčík o podujatí uviedol: „Išlo o druhý ročník maliarskeho plenéru, ktorý nadväzuje na vlaňajší košický plenér s názvom Košice očami Kovačice, na ktorom sa zúčastnila desiatka maliarov. Tento rok sme si zvolili Spišskú Novú Ves, kde sme sa počas týždňa snažili prepojiť dve svetové dedičstvá UNESCO – historický Spiš a kultúrne dedičstvo kovačickej insity.“
Tohtoročného plenéru sa zúčastnili insitní maliari: Nada Koreňová, Marína Petríková, Ivana Svetlíková, Pavel Hajko, Ján Žolnaj a Štefan Varga z Kovačice, ako aj Anna Kotvášová a Juraj Lavroš z Padiny. Okrem maliarov v Spišskej Novej Vsi pobudli aj predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková a asistentka predsedu Obce Kovačica Marijana Melišová.
Podľa slov Kopčíka diela vytvorené na plenéri budú vystavené v radnici v Spišskej Novej Vsi. Menovaný podotkol, že počas týždňa sa uskutočnilo aj viacero sprievodných podujatí vrátane prijatia u primátora mesta Spišská Nová Ves a u primátora mesta Levoča. Plenér bol zakončený seminárom na tému História, súčasnosť a budúcnosť insitného umenia z Kovačice.
Partnermi projektu zo Slovenska boli Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Regionálny úrad školskej správy v Košiciach a Spojená škola v Spišskej Novej Vsi. Zo Srbska sa na projekte podieľali Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Obec Kovačica a Galéria insitného umenia v Kovačici.