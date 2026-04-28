Vedľa Obecnej a Miestnej organizácie penzistov Báčsky Petrovec v petrovskom Dome penzistov svoje miesto a zároveň aj osobitnú kanceláriu má aj Obecná organizácia penzistov invalidov práce. Nie ich je veľa, ale pôsobia so svojím osobitným vedením a majú svoje členstvo aj v ostatných dedinách Báčskopetrovskej obce.
Na poslednom mimoriadnom zhromaždení penzisti invalidi práce si vlani po rezignovaní Jelisavety Radosavljevovej za predsedníčku do konca mandátu zvolili Annu Savićovú. Včera napoludnie, teda v pondelok 27. apríla 2026 bolo zvolané výročné a zároveň aj volebné zhromaždenie tohto združenia penzistov.
Prítomných členov a hostí z iných miestnych organizácií penzistov a z pokrajiny v čele s predsedníčkou Zväzu invalidov práce Stanou Svilarovou privítala Anna Savićová a na začiatku navrhla vzdať hold zosnulým členom. Potom si zvolili verifikačnú komisiu a overovateľov zápisnice.
V správe za rok 2025 predsedníčka prízvukovala, že pracujú pod zastrešením Úseku pre ochranu osôb s invaliditou Ministerstva práce, zamestnávania, bojovníckych a sociálnych záležitostí a finančnú pomoc získavajú aj z Obce Báčsky Petrovec. Pre túto organizáciu vlani im schválili 98 700 dinárov, s tým, čo majú realizovať na mesačnej úrovni. Plány, ako uviedli, splnili na 100 % a k tomu mali aj aktivity navyše, keď po prvýkrát aktívne účinkovali na Slovenských národných slávnostiach.
Podľa mesačných plánov petrovskí penzisti mali účasť a boli hostia programov invalidov práce, výstav, športových podujatí a zasadnutí v Kule, Zreňanine, Obrovci, Rumenke, Kulpíne, Sriemskych Karlovciach, Novom Sade… Okrem toho zorganizovali aj súťaž v love rýb na Dunaji v Hložanoch a v decembri pri príležitosti Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím Obecná organizácia invalidov práce usporiadala podujatie. Zrealizovali prednášku na tému práva osôb so zdravotným postihnutím v našej spoločnosti. Podujatia sa zúčastnili aj hostia. V rámci Medzinárodného dňa zdravotne postihnutých Združenie rodičov detí s osobitnými potrebami MY uskutočnilo výstavu novoročných aranžmánov v priestoroch Miestnej organizácie penzistov v Báčskom Petrovci. Návštevníci si mohli pozrieť rôznorodé novoročné aranžmány plné kreativity, farieb a nápadov, ktoré vytvorili členovia združenia.
V roku 2025 mali 28 členov v Petrovci, 25 v Hložanoch, 17 v Kulpíne a 8 v Maglići, spolu 78 členov na úrovni Obce Báčsky Petrovec. V tomto roku sa pokúšajú urobiť ďalší nábor členov. Z podanej finančnej správy evidovali obrat v hodnote 221-tisíc dinárov. Vlani si zadovážili aj fotokopírku.
Druhá časť zasadnutia vola volebná. Prítomní si na obdobie rokov 2026 až 2030 za predsedníčku zvolili Annu Savićovú a za podpredsedníčku Vesnu Gabríniovú. Okrem nich Správnu radu budú tvoriť aj z Kulpína Jelisaveta Radosavljevová, z Maglića Radmila Stančićová a Stoja Jeličićová a z Hložian Pavel Baďan a Zuzana Šranková. Do Dozornej rady si zvolili Máriu Triaškovú, Jozefa Tárnociho a Vieru Holúbekovú.
Na záver zasadnutia hostia popriali novému vedeniu zdar v práci a vytrvalosť pri zdolávaní problémov.