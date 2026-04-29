Obec Báčsky Petrovec vyzýva všetkých zainteresovaných motocyklistov a mopedistov, ktorí vlastnia svoj motocykel, respektíve moped z územia našej obce, aby sa prihlásili na tréning bezpečnej jazdy, ktorý spoločne organizujú Agentúra pre bezpečnosť dopravy, Centrum pre odborné vzdelávanie Koncept 192 a Rada pre bezpečnosť dopravy Obce Báčsky Petrovec, ktorý sa uskutoční 21. mája (vo štvrtok) v Báčskom Petrovci na parkovisku akvaparku Petroland.
Tréning bezpečnej jazdy bude pozostávať z dvoch častí: teoretickej a praktickej výučby na polygóne.
Nevyhnutné podmienky na účasť:
- kópia občianskeho preukazu, ktorou sa dokazuje trvalý pobyt na území Obce Báčsky Petrovec,
- kópia dopravného povolenia majiteľa motocykla, mopedu,
- aby bol motocykel, moped registrovaný a technicky v poriadku – platná registračná nálepka,
- kópia platného vodičského preukazu so zloženou kategóriou AM, A1, A2 alebo A,
- vlastnenie nevyhnutnej výbavy (homologizovaná ochranná prilba a ostatná výbava).
Počet miest je obmedzený a prednosť pri výbere kandidátov majú mladší motocyklisti a mopedisti.
Kandidáti, ktorí sú v procese výučby pre kategóriu AM, A1, A2 alebo A, majú taktiež právo na účasť a prihlásenie sa na tréning.
Všetku potrebnú dokumentáciu je potrebné odovzdať v kancelárii číslo 8 Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00 hodiny, kontaktná osoba: Nebojša Stojisavljević, koordinátor Rady pre bezpečnosť dopravy.
Z obce ešte prízvukujú, že sa tréning bezpečnej jazdy uskutoční bez ohľadu na poveternostné podmienky, a preto je potrebné priniesť si oblečenie do dažďa a ostatnú výbavu v prípade potreby.
Program:
- 9.00 – 9.20 registrácia účastníkov – prihlásenie,
- 9.20 – 9.30 úvodný prejav predsedníčky Obce Báčsky Petrovec,
- 9.30 – 12.30 teoretická a praktická časť – výučba na polygóne a ukážková praktická edukácia – Červený kríž Báčsky Petrovec (pravidlá v prípade motonehody).
