Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa stretol s európskym komisárom pre vnútorné veci a migráciu Magnusom Brunnerom. Hovorili o európskej ceste Srbska, spolupráci v oblasti vnútorných vecí, migrácie a posilňovania bezpečnosti.
Vučić zdôraznil, že členstvo v EÚ zostáva strategickým cieľom Srbska a jednou z najdôležitejších zahraničnopolitických priorít, pričom naším cieľom je splniť všetky kritériá pre členstvo do konca roka 2026.
Osobitne zdôraznil, že Srbsko zodpovedným prístupom k migrácii, spoluprácou s EÚ, FRONTEX-om a krajinami regiónu, ako aj zosúlaďovaním vízovej politiky preukázalo, že zdieľa európske hodnoty, chráni spoločnú bezpečnosť a zostáva spoľahlivým partnerom EÚ.
Vučić dodal, že budeme naďalej prispievať k stabilite európskeho kontinentu, posilňovaniu energetickej bezpečnosti, lepšiemu riadeniu migračných tokov, ochrane hraníc, odolnosti proti hybridným a kybernetickým hrozbám, ako aj k posilňovaniu bezpečnosti celého regiónu.
Počas stretnutia poukázal aj na význam regionálnej spolupráce a realizácie reforiem z Plánu rastu pre západný Balkán, najmä tých, ktoré urýchľujú ekonomickú integráciu Srbska do jednotného trhu EÚ.