Ministerka vnútorného a zahraničného obchodu Jagoda Lazarevićová dnes uviedla, že spotrebitelia v Srbsku budú lepšie chránení po nedávnom prijatí súboru obchodných zákonov. Zdôraznila, že zákony o obchode, ochrane spotrebiteľa a obchodných praktikách prinesú novinky a zlepšenie nielen pre kupujúcich a spotrebiteľov, ale aj pre primárnych poľnohospodárskych výrobcov.
Lazarevićová uviedla, že všetky tri zákony sa vo väčšej či menšej miere týkajú spotrebiteľov, predovšetkým nový zákon o ochrane spotrebiteľa.
Dodala, že rozsah zmien, ktorými prešiel predchádzajúci zákon, si vyžiadal prijatie nového zákona vrátane transpozície troch dôležitých európskych smerníc, ktoré túto oblasť upravujú.
Zdôraznila, že zákony, a najmä zákon o obchodných praktikách, ktorý Srbsko získalo po prvý raz, prinesú novinky a zlepšenie pre spotrebiteľov a kupujúcich prostredníctvom úpravy a normalizácie cien, ale aj pre poľnohospodárskych výrobcov, ktorých postavenie je často slabšie v porovnaní s inými aktérmi.