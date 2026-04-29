Okrem veľmi zaujímavého prvého semifinálového zápasu UEFA Ligy majstrov, v ktorom PSG doma výsledkom 5 : 4 prekonal Bayern Mníchov poznačili utorok aj početné basketbalové zápasy. Ide o play-off kolá v dvoch asi najsledovanejších ligách – EuroLeague a NBA ligy.
Ak najprv zostaneme na našom kontinente treba spomenúť to, že Valencia ako druhý tím regulárnej časti EuroLeague doma prehrala s Panathinaikosom výsledkom 67 : 68.
Grécky celok, hoci má oveľa viac skúsenosti hrania v elitnej európskej súťaži, predsa v tejto sezóne musel hrať aj play-in. Svoju šancu využil a porazil Monaco a v stretnutí s Valenciou už dosiahol jeden brejkbal.
Akokoľvek sa skončil druhý duel v Španielsku, Panathinaikos bude mať príležitosť využiť ďalšie dva zápasy v Aténach, a tak sa vlastne kvalifikovať na záverečný turnaj, čo by pre nich bolo výborné, keďže sa aj Final Four hrať bude práve v hlavnom meste Grécka.
Pred zápasom vo Valencii prvé triumfy v sérii play-off dosiahli aj Fenerbahce proti Žalgirisu (89 : 78), tiež Olympiacos proti Monacu (91 : 70).
Prvé tri zo štyroch zápasov štvrťfinále sú teda za nami. Real Madrid a Hapoel Tel Aviv svoj prvý duel zohrajú dnes.
Potom druhé zápasy sú na programe už zajtra a v piatok, kým séria pokračuje 5. a 6. mája.
Situácia v Amerike
Keď ide o zámorskú NBA ligu treba osobitne podčiarknuť to, že sú Oklahoma City Thunder a San Antonio Spurs prvé celky, ktoré sa dostali do konferenčných semifinále.
Oklahoma ešte v noci na utorok porazila v rozhodujúcom štvrtom stretnutí ôsmy tím Západu Phoenix Suns a maximálnym výsledkom 4 : 0 sa kvalifikovala do ďalšieho kola.
San Antonio na to potrebovalo o jeden zápas viac, ale tiež relatívne presvedčivo, výsledkom 4 : 1 ako druhý tím Západu premohli Portland Trail Blazers. V rozhodujúcom stretnutí v Texase ani jeden hráč San Antonia nevynikol zvlášť, ale tímovou prácou položili na lopatky Portland. Fox dal 21 bodov, ale Champagnie pridal 19, Harper a Wembanyama 17.
San Antonio v semifinále Západnej konferencie vystúpi proti víťazovi stretnutia Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves. V tom stretnutí Minnesota má náskok 3 : 2 a v noci na piatok má mečbal – zápas na domácej palubovke.
V prípade, že triumfuje, bude to pre celok z mesta Minneapolis ďalší dobrý ročník, lebo v predchádzajúcich dvoch sezónach sa dostávali do finále Západu, ale v tom neuspeli proti Oklahome a pred tým proti Dallasu.
Rivalom Oklahomy v semifinále bude víťaz série LA Lakers – Houston Rockets. Klub z Kalifornie vedie 3 : 1 a už v noci na štvrtok bude mať šancu doma dosiahnuť potrebný štvrtý triumf na postup.
Lakers ako jeden z najúspešnejších tímov NBA v dejinách v poslednom období nie sú v záverečných kolách. Posledné konferenčné finále hrali v sezóne 2022/2023 a deklasoval ich vtedy Denver výsledkom 4 : 0. Posledný titul je z roku 2020, keď vo finále zdolali Miami Heat.
Na Východe zatiaľ ešte ani jeden tím prvé kolo neabsolvoval. Zatiaľ sa veľmi trápi prvé mužstvo regulárnej časti Detroit Pistons, ktoré proti ôsmemu Orlandu v sérii prehráva 1 : 3. Detroit sa musí zachraňovať, ale Orlando aj v prípade prehry v ďalšom stretnutí bude mať šancu v eventuálnom šiestom na domácej palubovke sa kvalifikovať.
Ešte jeden triumf na postup potrebujú aj New York Knicks proti Atlante Hawks, tiež Boston Celtics proti Philadelphii 76ers. V sérii, v ktorej hrajú Cleveland Cavaliers a Toronto Raptors, je zatiaľ výsledok 2 : 2.