Dnes a zajtra v Divadle Dobricu Milutinovića v Sriemskej Mitovici prebieha oblastná prehliadka detskej divadelnej tvorby Sriemu. Na prehliadke vystupuje desať detských divadelných predstavení a výkony malých – veľkých hercov hodnotí selektorka prehliadky Vera Chrťanová-Ostojićová, herečka z Nového Sadu.
Dnes svoje divadelné predstavenia zahrali aj tri súbory z územia Staropazovskej obce. Prehliadku otvorili členovia Divadelnej pobočky ZŠ Simenona Aranického v Starej Pazove predstavením Zemlja na psihokauču. Po nich vystupili aj členovia Divadelnej pobočky ZŠ hrdinu Janka Čmelíka s predstavením Kto ukradol Mesiac? a žiaci ZŠ Very Miščevićovej z Belegiša – vysunutého oddelenia v Surduku s predstavením Tajna začaranog ostrva. Dnes – v prvý deň prehliadky na programe sú aj dve divadelné predstavenia v podaní hercov z Rumy.
Prehliadka pokračuje aj zajtra a na doskách, čo svet znamenajú divadelné predstavenia zahrajú tri súbory z Pećiniec a dva súbory zo Sriemskej Mitrovice. Organizátorom prehliadky, ktorá sa koná za podpory Obce Pećinci a technickej podpory sriemskomitrovického divadla je Zväz umeleckej tvorby ochotníkov Vojvodiny a Kultúrne stredisko Pećinci.
Najúspešnejšie divadelné predstavia z viacerých oblastných prehliadok sa dostanú na 67. Májové stretnutia – Festival scénickej tvorivosti detí Vojvodiny v Temeríne.