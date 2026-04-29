Budúcnosť slovenského jazyka v Srbsku a podpora vysokoškolského vzdelávania boli hlavnými témami návštevy veľvyslanca Michala Pavúka na Filozofickej fakulte v Novom Sade. Inštitúcia, ktorá vzdeláva budúcich pedagógov, je považovaná za jeden z najdôležitejších pilierov slovenskej identity v regióne.
Na Katedre slovakistiky sa slovenčina študuje ako materinský jazyk. Jej prvoradou úlohou je výchova kvalifikovaných učiteľov pre slovenské školy v Srbsku, čím sa zabezpečuje kontinuita vzdelávania v materinskej reči.
Veľvyslanec Michal Pavúk diskutoval s dekanom fakulty Milivojom Alagićom a zástupcami katedry najmä o aktuálnych výzvach. Hlavným bodom rozhovorov bolo hľadanie riešení, ako reagovať na klesajúci záujem o štúdium a ako tento odbor zatraktívniť pre mladú generáciu, aby reflektoval potreby súčasnej doby.
V závere návštevy zaznelo osobitné poďakovanie vedeniu a pedagógom za ich dlhoročné úsilie.
