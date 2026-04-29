Tohtoročnú prehliadku recitátorov v Sečnji charakterizovala bohatá účasť súťažiacich z rôznych prostredí a komunít. Medzi najúspešnejšími nechýbali ani talentovaní recitátori z Kovačice.
O postupe rozhodla odborná porota v zložení: Predrag Momčilović, Margareta Taborošiová, Anna Chrťanová-Leskovac, Dr. Aleksandar Mudri a Danijela Raduová.
Úspech zaznamenali recitátorky Obecnej knižnice Kovačica Tara Karkušová, v kategórii najmladších recitátorov získala zlatý diplom a dostala sa na republikovú súťaž. V strednej kategórii sa Tanja Biljana-Šajnová zaradila medzi dvadsať najlepších recitátorov a tiež získala zlatý diplom. Obe recitátorky nacvičila mentorka Mária Kotvášová-Jonášová.
Úspešný výsledok zaznamenali aj žiaci ZŠ Mladých pokolení Karol Lukáč v strednej a Melánia Bešková v najmladšej kategórii, ktorí si zo súťaže odniesli zlaté diplomy. Recitátorov pripravila Anna Valentová.
Republiková prehliadka sa uskutoční 15. a 16. mája vo Valjeve.