Kovačica aj tento rok k oslavám Dňa Kovačice pripravuje a ponúka bohaté oslavy plné kultúry, tradícií, hudby a zábavy pre všetky generácie.
V programe nechýba pripomenutie 100. výročia od narodenia insitných maliarov Kataríny Kožíkovej a Jána Strakúšeka, potom výstava Kovačica mojimi očami z diel žiakov Gymnázia Mihajla Pupina, ako aj Jarný salón obrazov v Galérii insitného umenia.
Milovníkov hudby poteší koncert hudby 90. rokov so známymi interpretmi, večer slovenskej ľudovej hudby, ako aj humanitárny koncert skupiny Vitamín C. Súčasťou osláv bude aj celovečerný koncert DFS Hruštička.
Program ponúkne aj tradičný jarmok ľudovej tvorivosti Korene Kovačice, kultúrno-umelecké vystúpenia vrátane programu Ochotníci svojmu mestu, ako aj pestré školské podujatia – ples maturantov, deň otvorených dverí na kovačickom gymnáziu, výstavu žiackych prác, či program ku Dňu školy ZŠ Mladých pokolení.
Nebudú chýbať ani športové a spoločenské aktivity – kros žiakov, turnaj v malom futbale, futbalový zápas veteránov, obľúbená gulašiáda či maškarný ples.