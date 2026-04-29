Obec Báčsky Petrovec začala s realizáciou projektu s názvom Vytváranie podmienok na zlepšenie postavenia mládeže prostredníctvom vypracovania lokálnej Stratégie pre mládež Obce Báčsky Petrovec s akčným plánom v júli minulého roka. Projekt finančne podporilo Ministerstvo cestovného ruchu a mládeže Srbska v hodnote 900 000 dinárov a predpokladané bolo, že sa realizuje v období od júna do decembra 2025.
Včera, v utorok 28. apríla 2026, sa v malej zasadacej sieni obce uskutočnilo stretnutie ohľadom prezentácie uskutočneného projektu. Stretnutia sa zúčastnili okrem predstaviteľov lokálnej samosprávy, aj členovia projektového tímu, ako aj predstavitelia základných škôl, gymnázia, Rady pre mladých a niektorých združení z územia tejto obce, ktorí si vypočuli jednotlivé segmenty vypracovanej stratégie a ktorí ho vlastne majú aj realizovať.
Na zasadnutí odprezentovali prichystaný projekt a predstavené boli i aktivity, ktoré obec plánuje v nasledujúcom období uskutočniť v súvislosti s realizáciou strategického dokumentu pre prácu s mládežou.
„Počas realizácie projektu sa organizovali stretnutia zainteresovaných strán, vytvorila sa pracovná skupina pre vypracovanie strategického dokumentu, vytýčili sa cieľové skupiny s mladými a vykonal sa výskum ich potrieb a priorít. Výsledkom projektu je vypracovaný návrh lokálnej Stratégie pre mládež s akčným plánom, ktorý bol vytvorený v súlade so skutočnými potrebami mladých a je určený práve im ako cieľovej skupine projektu. Mladí boli aktívne zapojení do všetkých fáz vypracovania strategického dokumentu, čím sa zabezpečila ich významná úloha pri formovaní budúcich aktivít a opatrení, ktoré prispejú k zlepšeniu kvality života mládeže v Obci Báčsky Petrovec,“ bolo počuť v rámci tejto prezentácie. Následne toho istého dňa projekt predstavili aj adresátom – žiakom gymnázia a základných škôl.
Cieľom projektu je zlepšenie postavenia mládeže na lokálnej úrovni prostredníctvom vytvorenia strategického rámca pre prácu s mládežou. Vypracovaním lokálnej Stratégie pre mládež s akčným plánom by sa mal zabezpečiť základ na plánovanie a realizáciu aktivít určených pre mladých ľudí a tento dokument bude slúžiť ako usmernenie pre činnosť Kancelárie pre mladých Obce Báčsky Petrovec, ako aj pre podporu združeniam a neformálnym skupinám, ktoré sa venujú otázkam mládeže. Osobitný význam projektu spočíva v obnovení činnosti Kancelárie pre mladých Obce Báčsky Petrovec a v motivovaní mladých ľudí, aby sa aktívne zapájali do tvorby a realizácie mládežníckej politiky.