1429 – Johanka z Arcu vstúpila na čele francúzskeho vojska do Angličanmi obliehaného mesta Orléans.
1818 – narodil sa ruský cár Alexander II. z rodu Romanovcov.
1892 – srbskí spisovatelia a vedci založili v Belehrade Srbské literárne družstvo.
1901 – narodil sa japonský cisár Hirohito, ktorý vládol od roku 1921.
1906 – začali sa voľby do uhorského snemu, pri ktorých slovenskí poslanci dosiahli svoj najväčší úspech.
1945 – spojenecké vojská oslobodili koncentračný tábor v Dachau.
1945 – Adolf Hitler sa oženil so svojou milenkou Evou Braunovou a určil admirála Karla Dönitza za svojho nástupcu.
1980 – zomrel známy britsko-americký filmový režisér a scenárista Alfred Joseph Hitchcock, ktorý je vďaka svojim filmom Psycho a Vtáci považovaný za majstra hororu.
1997 – americký astronaut Jerry Michael Linenger a ruský kozmonaut Vasilij Ciblijev uskutočnili zo stanice Mir prvý rusko-americký výstup do otvoreného vesmíru.
2011 – Princ William a Kate Middletonová, potenciálny budúci britský kráľovský pár, uzavreli manželstvo vo Westminsterskom opátstve v Londýne.
2011 – zomrel Borivoje Karapandžić, publicista, spisovateľ, historiograf.