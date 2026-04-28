V Belehrade včera podpísali zmluvu o účasti Talianska na špecializovanej výstave Expo 2027, čím bola zároveň potvrdená aj dobrá bilaterálna spolupráca medzi Srbskom a Talianskom. Dokument podpísali ministerka obchodu Srbska Jagoda Lazarevićová, riaditeľ Expo 2027 Danilo Jerinić a komisár talianskej sekcie Luca Gori.
Predstavitelia obidvoch krajín zdôraznili význam hospodárskych vzťahov, rast investícií, obchodnej výmeny, ako aj spolupráce v oblastiach vedy, technológií a energetiky. Talianska strana vyzdvihla, že Expo 2027 bude príležitosťou na nadviazanie dlhodobých partnerstiev v ekonomike, vede a kultúre.