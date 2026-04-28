Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa stretol s prezidentom Švajčiarskej konfederácie Guyom Parmelinom, s ktorým rokoval o všetkých dôležitých témach vzájomnej spolupráce. Po stretnutí Vučić zdôraznil, že Srbsko očakáva nové švajčiarske investície, ktoré by ďalej posilnili hospodárske vzťahy medzi obidvoma krajinami.
V Paláci Srbsko bola zároveň podpísaná aj dohoda o švajčiarsko-srbskom programe inovácií. Program má podporiť rozvoj inovatívnych riešení, moderných technológií a konkurencieschopnosti domáceho hospodárstva.
Predstavitelia obidvoch štátov vyzdvihli dobré bilaterálne vzťahy a vyjadrili pripravenosť pokračovať v spolupráci v oblastiach ekonomiky, investícií, inovácií a celkového rozvoja.