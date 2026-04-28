Na plató pred Domom kultúry v Kovačici sa včera uskutočnilo zábavno-výtvarné podujatie pod názvom Spoločne pod veľkým nebom. Druhý ročník tohto podujatia zorganizovala Obec Kovačica v spolupráci s Turistickou organizáciou Obce Kovačica, Galériou insitného umenia a RTV Obce Kovačica.
Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 200 žiakov 4. ročníka zo všetkých základných škôl pôsobiacich na území Obce Kovačica.
Najprv navštívili Galériu insitného umenia, kde mali príležitosť bezprostredne sa oboznámiť s bohatou tradíciou kovačického insitného maliarstva. Program potom pokračoval na námestí, kde sa konala veľká maliarska dielňa pod holým nebom. Každú školu sprevádzal maliar z Kovačice alebo Padiny, ktorý žiakom poskytoval podporu a usmerňoval ich pri tvorbe.
Tohtoročnou témou dielne bola jar – inšpiratívna a deťom blízka téma, zatiaľ čo minulý rok bol dôraz kladený na Veľkú noc. Všetci účastníci dostali kompletný maliarsky materiál a plátna, ktoré si po skončení dielne odniesli domov ako pamiatku na tento deň.
Program obohatili aj hry bez hraníc, prostredníctvom ktorých sa podporoval tímový duch, kamarátstvo a zdravá súťaživosť medzi deťmi, čím podujatie získalo aj zábavný a športový charakter.